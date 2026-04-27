Kerosinmangel droht und Anschlagsversuch auf Trump

Nach den Schüssen beim Gala-Dinner in Washington steht der Secret Service massiv unter Druck. Ein bewaffneter Mann aus Kalifornien drang bis in den Nahbereich der US-Regierung vor. Der Täter nutzte eine fatale Lücke im Sicherheitssystem. Und: Kerosin wird knapp, erste Engpässe bei Flughäfen zeichnen sich ab. Wo drohen diesen Sommer konkrete Flugausfälle? Risikomanager Marco Felsberger dazu im Talk. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Jana Pasching.