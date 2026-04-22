Der tiefe Fall des WAC ++ Final-Sweep der 99ers?

Der WAC ist neues Schlusslicht in der österreichischen Fußball-Bundesliga, drei heimische Tennis-Asse mischen beim Masters-Event in Madrid mit und die Grazer 99ers können mit einem heutigen Sieg durch die Finalserie sweepen – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 22. April.