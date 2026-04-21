Bundesliga-Kellerduell ++ NHL-Stars sagen WM ab

Kellerduell in der österreichischen Fußball-Bundesliga, Österreichs Eishockey-Nationalteam muss auf zwei wichtige Stützen bei der WM verzichten und die Toronto Raptors liegen in den Achtelfinal-Playoffs bereits mit 0:2 zurück – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 21. April.