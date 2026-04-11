Kreuzfahrt war für Bäcker der Karriere-Start

Es begann auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik: Reinhard Honeder (60) aus dem Mühlviertel jobbte auf hoher See und lernte die ebenfalls dort beschäftigte Helga aus der Steiermark kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Beide wollten ab sofort einen gemeinsamen Lebensweg beschreiten. Im Nachhinein war diese Zeit der Start für ihre Bäckerkarriere.