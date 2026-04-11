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Kreuzfahrt war für Bäcker der Karriere-Start

Oberösterreich
11.04.2026 05:00
Bäckermeister Reinhard Honeder.
Bäckermeister Reinhard Honeder.(Bild: Krone Kreativ)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bäckermeister Reinhard Honeder aus Weitersfelden spricht im „Krone“-Podcast über sein tägliches Ritual und ein peinliches Hoppala. Außerdem erklärt der 60-Jährige warum ausgerechnet eine Kreuzfahrt in die Karibik der Startschuss für seine große Karriere gewesen ist.

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Es begann auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik: Reinhard Honeder (60) aus dem Mühlviertel jobbte auf hoher See und lernte die ebenfalls dort beschäftigte Helga aus der Steiermark kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Beide wollten ab sofort einen gemeinsamen Lebensweg beschreiten. Im Nachhinein war diese Zeit der Start für ihre Bäckerkarriere.

350 Mitarbeiter beschäftigt
Reinhard und Helga bereisten für längere Zeit Australien und Kanada, verwarfen aber den ursprünglichen Wunsch, auszuwandern. 1993 übernahm Honeder beim 100-Jahre-Jubiläum der Naturbackstube die Firma und baute den Drei-Mann-Betrieb auf das heutige Unternehmen mit 350 Mitarbeitern und 30 Filialen aus.

Naturbursch Reinhard Honeder (mit deutschem Drahthaar-Hund „Enzo“) ist gerne in der Natur.
Naturbursch Reinhard Honeder (mit deutschem Drahthaar-Hund „Enzo“) ist gerne in der Natur.(Bild: Reinhard Honeder)
Helga und Reinhard mit den Kindern Sophie, Franz und Johannes.
Helga und Reinhard mit den Kindern Sophie, Franz und Johannes.(Bild: Robert Maybach)
Helga und Reinhard als Wanderer
Helga und Reinhard als Wanderer(Bild: Reinhard Honeder)

Sein Credo: regionale Lieferanten, echte Partnerschaften und bewusstes Marketing. Als gläubiger Christ legt er im Unternehmeralltag Wert auf Glaube, Vergebung und Verantwortung. In jungen Jahren überlegte er kurz, Pfarrer oder Förster zu werden, fand aber als Bäcker seinen Traumberuf.

„Brot teilen, Werte leben!“
Jeden Tag um sechs Uhr bespricht er mit seinem Team in der Zentrale an der B 125 in Engerwitzdorf den Tag, verkostet die Produkte. Seit 2012 ist Honeder Berufsgruppensprecher der Bäcker, seit 2024 Landesinnungsmeister in der Wirtschaftskammer OÖ. „In dieser Funktion sehe ich durch Auslandsreisen über den Tellerrand hinaus“, so Honeder, der einen Spruch dick einrahmt: „Brot teilen, Werte leben!“

Im „Krone“-Podcast erzählt er ein Hoppala über eine vergessene Hochzeitstorte: „Ich hab’ mich im Datum geirrt – peinlich.“

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