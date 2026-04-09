ÖTV-Asse ums Viertelfinale ++ Neuer ÖSV-Chefcoach

Barcelona und Liverpool stehen vor dem Aus in der Champions League, Lilli Tagger und Anastasia Potapova kämpfen ums Viertelfinal-Ticket in Linz und die ÖSV-Damen haben einen neuen Cheftrainer – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 9. April.