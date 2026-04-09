Oliver Wiegand „zaubert“ ab sofort im Nyikospark

Aus seinen bisherigen Stationen als Küchenchef kann Wiegand einiges vorweisen. Er erkochte bis dato zwei Gault & Millau Hauben, drei Falstaff Gabeln und wurde beim Bib Gourmand (Guide Michelin) ausgezeichnet. Seine Philosophie ist klar und wird auch im Stadtgasthaus am Nyikospark umgesetzt: regionale, bodenständige Küche mit internationalen Einflüssen auf hohem Niveau. „Im Mittelpunkt stehen für mich das Produkt, die Klarheit der Aromen und das Erlebnis für den Gast“, erklärt der neue Küchenchef.