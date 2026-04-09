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Neuer Küchenchef

Oliver Wiegand „zaubert“ ab sofort im Nyikospark

Burgenland
09.04.2026 11:00
Dominic Beck (li.) und Oliver Wiegand (re.) führen ab die Küchenbrigade von Fritz Tösch an.
Dominic Beck (li.) und Oliver Wiegand (re.) führen ab die Küchenbrigade von Fritz Tösch an.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Das Lokal von Fritz Tösch bürgt seit vielen Jahren für seine kulinarische Qualität. Jetzt hat sich der Padrone den 2-Hauben-Koch Oliver Wiegand als Küchenchef ins Team geholt. 

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Gemeinsam mit seinem Sous-Chef Dominic Beck, mit dem er schon in der „Blauen Gans“ zusammengearbeitet hat, will er die Küche im Stadtgasthaus am Nyikospark in Neusiedl am See zu neuen Höhen führen. „Mit Oliver Wiegand gewinnen wir nicht nur einen ausgezeichneten Koch, sondern eine klare kulinarische Handschrift“, ist Patrone Fritz Tösch überzeugt. „Unser Ziel ist es, unseren Gästen ein Erlebnis zu bieten, das Qualität, Regionalität und Emotion vereint“, so Tösch.

Aus seinen bisherigen Stationen als Küchenchef kann Wiegand einiges vorweisen. Er erkochte bis dato zwei Gault & Millau Hauben, drei Falstaff Gabeln und wurde beim Bib Gourmand (Guide Michelin) ausgezeichnet. Seine Philosophie ist klar und wird auch im Stadtgasthaus am Nyikospark umgesetzt: regionale, bodenständige Küche mit internationalen Einflüssen auf hohem Niveau. „Im Mittelpunkt stehen für mich das Produkt, die Klarheit der Aromen und das Erlebnis für den Gast“, erklärt der neue Küchenchef.

Zitat Icon

Unser Ziel ist es, unseren Gästen ein Erlebnis zu bieten, das Qualität, Regionalität und Emotion vereint

Patrone Fritz Tösch

Neu werden mit ihm auch die sogenannten „Signature-Speisen“. Sie sollen dem Gast ein besonderes Erlebnis bieten. Ausgewählte Gerichte wie die Pannonische Paprika-Fischsuppe auf Krustentierfond oder das ausgelöste Bauernhendl, gefüllt mit jungem Spinat, Champignons und feinen Tramezzini werden bewusst inszeniert oder erst bei Tisch vollendet. Begleitet wird das kulinarische Konzept von Restaurantleiterin und Sommelière Nicole Wandaller. Sie legt den Fokus klar auf Gastfreundschaft und Wohlfühlatmosphäre. Na denn: Prost, Mahlzeit!

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