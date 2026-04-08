Neues Kapital-Programm für Wiens wachsende Firmen

Fokus auf Gesundheit und digitale Wirtschaft

Dass ausgerechnet diese Sektoren im Fokus stehen, ist kein Zufall. Wien beherbergt mehr als die Hälfte aller österreichischen Life-Science-Firmen; rund 49.000 Menschen arbeiten in der Branche. Die Pharmaindustrie zeichnet für mehr als ein Drittel der Warenexporte verantwortlich. Raiffeisen-Generaldirektor Michael Höllerer bekräftigte das Engagement seines Hauses: „Wir verfolgen klar das Ziel, dort zu investieren, wo Zukunft entsteht.“

Dass das Programm nötig ist, belegen die Zahlen: 99,8 Prozent aller Wiener Betriebe sind Klein- und Mittelbetriebe – sie stellen 64 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse. 2025 wurden 11.000 Firmen gegründet, erneut ein Rekord. Viele hadern nicht mit dem nötigen Mut, sondern mit dem Zugang zum Kapital.