Lisa Kudrow fühlte sich wie das hässliche Entlein

Sie spielte die lebenslustige Phoebe, die nichts erschüttern konnte. Doch in Wirklichkeit litt Lisa Kudrow am Set von „Friends“ an Körper-Komplexen. Genauer gesagt fühlte sich die Schauspielerin „nicht völlig fett, aber zu unförmig“. Und „Schuld“ daran waren ihre Kolleginnen Jennifer Aniston und Courteney Cox.