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After an avalanche

Missing vacationer found dead in Obertauern

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04.04.2026 12:43
A total of 85 rescue personnel searched for the buried man.
A total of 85 rescue personnel searched for the buried man.(Bild: Bergrettung Obertauern)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Tragic accident over Easter: The 40-year-old Slovak man in Obertauern, who had been reported missing since Friday evening, was found dead on Saturday. According to the Obertauern Mountain Rescue Service, the search for the tourist began on the evening of Good Friday but had to be called off due to darkness. On Easter Saturday, the sad truth became clear...

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On the evening of Good Friday, the relatives of a 40-year-old Slovakian tourist reported him missing. He had been hiking on the Plattenspitze in Obertauern. There, a snow slab broke loose and buried the man. The Obertauern Mountain Rescue Service began the search yesterday evening using the Libelle helicopter, but had to call it off around 11:30 p.m. due to darkness. 

Zitat Icon

We dug him out and realized that any help had come too late.

Einsatzleiter Christian Binkl

On Easter Saturday, 85 personnel from the mountain rescue service, alpine police, fire department, and police resumed the search. Amid fog, stormy weather, and rain, the search proved extremely challenging. Shortly before 11 a.m., the tourist was finally located. Incident Commander Christian Binkl described: “We dug him out and realized that any help had come too late.” The man was buried more than two meters deep, was not carrying an avalanche transceiver, and could not yet be definitively rescued due to weather conditions. 

Symbolic image
Symbolic image(Bild: Bergrettung Obertauern)

Currently, an avalanche warning level 2 is in effect, which actually indicates moderate avalanche danger. However, the snow slab broke loose on a northeast-facing slope, which, according to Binkl, is typical for such avalanches this winter. 

This article has been automatically translated,
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