Schultz greift durch, ORF-Umfrage und Oster-Trends

Rücktritte, Skandale, Missbrauchsvorwürfe – der ORF am Scheideweg: Wie kann er das Vertrauen der Österreicher wiedergewinnen? Wir haben uns dazu umgehört. UND: Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz räumt im ÖVP-Wirtschaftsbund auf und entmachtet all ihre fünf Stellvertreter. Außerdem: Wir zeigen Ihnen, wie die aktuellen Ostereier-Färbetrends. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.