Ungarn als Schlupfloch für Chinas Autoindustrie

Allerdings gibt es in Ungarn auch warnende Stimmen, die darauf hinweisen, dass chinesische Unternehmen häufig ihre Wertschöpfungsketten weitgehend schützen und in den Gastländern wenig vom Kuchen übrig bleibt. Die Führung in Peking investiere vor allem, um den EU-Strafzöllen zu entgehen, weil die Autos in der Europäischen Union gebaut und nicht importiert würden, heißt es in Medien. Treffend war in diesem Zusammenhang auch eine Schlagzeile im ungarischen Wirtschaftsportal „G7“: „Immer mehr chinesische Zulieferer bauen in Ungarn, aber ist das gut für uns?“