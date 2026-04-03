„Autobahn“ in Viktring: Richtig breite Zufahrt

„Das wurde nur unter der Bedingung erlaubt, dass ich dem Magistrat den Grund für die Zufahrt abtrete“, erzählt der Besitzer. Die erstreckt sich auf vier Teile. „Insgesamt musste ich 1665 Quadratmeter abgeben.“ Jetzt rollen dort die Bagger, wird eine 7,40 Meter breite Straße errichtet. „So etwas gibt es sonst in ganz Viktring nicht“, sagen Anrainer. „Alle andere Zufahrten sind schmal. So eine breite Zufahrt braucht niemand“, meint ein Bewohner. „Rausgeschmissenes Geld“, urteilt ein Nachbar, der seit neun Jahren dort lebt. Sogar der Grundbesitzer selbst versteht es nicht. „Das ist nicht notwendig. Ich wollte dort nur zwei Parzellen für die Kinder haben. Den Rest vom Grund behalte ich.“