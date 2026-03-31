ÖFB-Team will nachlegen ++ Der HC Linz denkt groß

Das ÖFB-Team will im Test gegen Südkorea nachlegen, der HC Linz übersiedelt für die Play-offs in eine größere Halle und in der heimischen Eishockey-Liga geht es im Halbfinale in die zweite Runde – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 31. März.