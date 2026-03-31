ORF-Gagenkaiser, teure Lebensmittel und Debütalbum

Luxusgehälter beim ORF: Über 60 Topverdiener kassieren mehr als 170.000 Euro – finanziert von den Haushalten. UND: Die Folgen des Kriegs im Iran treiben die Inflation in Österreich weiter nach oben: Im März lag die Teuerung laut Statistik Austria bei 3,1 Prozent. Experten warnen bereits vor steigenden Lebensmittelpreisen. Außerdem: Sängerin Lika Doss präsentiert ihr Debütalbum „Ein bisschen Heartbreak killt mich nicht“. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.