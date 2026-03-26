Lugner Entschädigung, teure Schoko & Insolvenzen

Ein harmlos gedachter Facebook-Kommentar wird für einen Steirer jetzt richtig teuer! Er beleidigte Simone Lugner – und muss sich vor Gericht verantworten. UND: Schoko-Schock vor Ostern. Warum ein Supermarkt jetzt sogar die Lindt-Osterhasen aus dem Sortiment wirft! Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.