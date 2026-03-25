„Krone zu Mittag“

Sponsorenpartys, Friedensplan und Hilfe für Igel

Krone zu Mittag
25.03.2026 14:02
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ORF-Stiftungsräte zwischen Aufsicht und Eigeninteresse: Wer überwacht eigentlich wen und wie verträgt sich das mit PR-Jobs und Sponsorenpartys? UND: Kaum steigen die Temperaturen, werden sie wieder aktiv: Igel streifen durch unsere Gärten – geschwächt vom Winter und auf Nahrungssuche. Doch Vorsicht: Nicht jede Hilfe ist sinnvoll, manches kann sogar schaden. Worauf es jetzt ankommt, das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.

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