Megaverträge und die Frage nach der Kontrolle

Macht, Geld und politische Nähe: Die Turbulenzen rund um den ORF reißen nicht ab. Nach den Vorwürfen gegen Ex-Generaldirektor Roland Weißmann und der Diskussion über Einfluss, Kontrolle und Verantwortung steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor einer heiklen Phase. Ist das nur eine Krise oder der Beginn eines tiefgreifenden Umbruchs? Bei Tanja Pfaffeneder zu Gast ist der ehemalige ORF-„Money Maker“ Alexander Rüdiger, „Krone“-Ressortchef Christoph Budin und die langjährige „ZiB“-Journalistin Danielle Spera.