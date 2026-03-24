Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. Klasse Thayatal:

Sieben Torhüter auf einen bösen Streich

Fußball Unterhaus
24.03.2026 12:35
In Klein-Meiseldorf soll die sportliche Sonne bald wieder aufgehen.
In Klein-Meiseldorf soll die sportliche Sonne bald wieder aufgehen.(Bild: MM Groundhopping)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf sticht in der 2.Klasse Thayatal besonders heraus – mit verrückten Zahlen. Jetzt soll endlich die Wende her, dafür setzt man auf frische Kräfte. 

0 Kommentare

Die Zahl sieben gilt als Glückszahl. Sie steht eigentlich für Vollkommenheit, im Falle der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf aber sinnbildlich für eine absolute Seuchensaison. Denn eben so viele verschiedene Torhüter standen für den Verein in der 2. Klasse Thayatal bislang im Tor. „Der Älteste war 53 Jahre alt“, kann sich Obmann Michael Schwayda ein Lachen nicht verkneifen. 

18 Spiele, null Zähler 
Grund dazu gab es in dieser Saison bislang sonst noch nicht, null Punkte, 18 Niederlagen und eine Tordifferenz von 12:107 (!) sprechen eine deutliche Sprache. Insgesamt kassierte man gleich viermal zweistellig, nur in zwei Spielen gelang mehr als ein Tor. 

„Werden wieder konkurrenzfähig“
„Die Saison müssen wir jetzt abhaken. Absteigen können wir zum Glück eh nicht“, nimmt es Schwayda mit Galgenhumor, sein Team spielt ja bereits in der letzten Liga. Jetzt soll der Verein neu aufgestellt werden, neben vier 15-Jährigen in der Kampfmannschaft setzt man auch an der Seitenlinie mit dem 28 Jahre jungen Roland Eder auf frischen Wind. Er spielte einst selbst für den Verein, ist trotz der vergangenen 2:5-Niederlage gegen Kühnring positiv gestimmt. „Es ist ein weiter Weg zur Konkurrenzfähigkeit, aber wir werden dort hinkommen.“ 
Kilian Wazik

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Unterhaus
24.03.2026 12:35
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
129.280 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
106.112 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
105.424 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3034 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
947 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
896 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Mehr Fußball Unterhaus
2. Klasse Thayatal:
Sieben Torhüter auf einen bösen Streich
Unterhaus Panoptikum
Zum Jubiläum fließen die Abschiedstränen
Tirols Spiel der Runde
Beim ersten Mal tat‘s dem Trainer noch weh
Krone Plus Logo
Nun wieder Letzter
0:3! Ex-LASK-Profi misslingt Trainerdebüt im Derby
Krone Plus Logo
Ex-GAK-Profi Lang
Eigentor abgehakt: „Bin Mensch, der daraus lernt“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf