Welle der Hilfsbereitschaft für Mutter und Tochter

Starker Zusammenhalt

Für Jennifer, die seit dem plötzlichen Verlust ihres Partners alleine für ihre wenige Wochen alte Tochter sorgt, bedeutet das eine wichtige Entlastung im Alltag. Neben der persönlichen Ausnahmesituation stellen auch laufende Kosten und das noch nicht fertiggestellte Haus eine zusätzliche Herausforderung dar. „Diese Anteilnahme zeigt, wie stark der Zusammenhalt ist. Viele Menschen wollten ganz konkret helfen“, sagte Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst bei der Scheckübergabe. Der Spendenaufruf läuft weiter, jede Unterstützung zählt.