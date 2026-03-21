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Welle der Hilfsbereitschaft für Mutter und Tochter

Burgenland
21.03.2026 19:00
Volkshilfe- Präsidentin Verena Dunst übergab den Scheck an Jennifer und Emma.
Volkshilfe- Präsidentin Verena Dunst übergab den Scheck an Jennifer und Emma.(Bild: CARINA FENZ, Krone KREATIV)
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Von Carina Fenz

Nach einem schweren Schicksalsschlag wurden sagenhafte 17.956,68 Euro für Jennifer und ihre Tochter gesammelt. Der Spendenaufruf läuft weiter, jede Unterstützung zählt.

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Nach dem Spendenaufruf für Jennifer und ihre Tochter Emma ist eine Welle der Hilfsbereitschaft durchs Land gerollt. Jürgen (33), der Verlobte der jungen Mutter, war völlig unerwartet drei Tage nach der Geburt seiner Tochter verstorben.

Die Volkshilfe Burgenland und die „Krone“ riefen daraufhin zur Unterstützung auf. Mit großer Resonanz. Innerhalb kürzester Zeit wurden 17.956,68 Euro gespendet.

Starker Zusammenhalt
Für Jennifer, die seit dem plötzlichen Verlust ihres Partners alleine für ihre wenige Wochen alte Tochter sorgt, bedeutet das eine wichtige Entlastung im Alltag. Neben der persönlichen Ausnahmesituation stellen auch laufende Kosten und das noch nicht fertiggestellte Haus eine zusätzliche Herausforderung dar. „Diese Anteilnahme zeigt, wie stark der Zusammenhalt ist. Viele Menschen wollten ganz konkret helfen“, sagte Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst bei der Scheckübergabe. Der Spendenaufruf läuft weiter, jede Unterstützung zählt.

Spendenkonto:
Volkshilfe Burgenland
IBAN: AT04 5100 0910 1310 0610
BIC: EHBBAT2E
Kennwort: Emma

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