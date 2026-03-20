Teure Lebensmittel, Fendrich und Spiele-Tipps

Der Iran-Krieg hat die Preise von Öl & Co. in die Höhe schnellen lassen. Erfahrungsgemäß „dauert das nicht lange“, bis die Österreicher die Preissprünge auch an der Supermarktkasse spüren, sagt Ökonom Franz Sinabell. Und: Sänger Lucas Fendrich zu Gast im Studio. Heute erscheint seine neue Single: „Bussi auf die Stirn“ – wir hören rein! Das und mehr in „Krone zu Mittag“ mit Tanja Pfaffeneder.