Teure Lebensmittel, Fendrich und Spiele-Tipps

Der Iran-Krieg hat die Preise von Öl & Co. in die Höhe schnellen lassen. Erfahrungsgemäß „dauert das nicht lange“, bis die Österreicher die Preissprünge auch an der Supermarktkasse spüren, sagt Ökonom Franz Sinabell. Und: Sänger Lucas Fendrich zu Gast im Studio. Heute erscheint seine neue Single: „Bussi auf die Stirn“ – wir hören rein! Das und mehr in „Krone zu Mittag“ mit Tanja Pfaffeneder.
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