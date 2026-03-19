Alaba trifft auf Laimer ++ Pöltl auf Playoff-Kurs

Konrad Laimer und David Alaba treffen im Champions League Viertelfinale aufeinander, Lisa Hauser gibt überraschenderweise ihr Karriere-Ende bekannt und Jakob Pöltl ist mit den Toronto Raptors auf Play-off-Kurs – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 19. März.