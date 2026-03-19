Promi-Ehefrau biss Polizisten und Wirbel um Seiler

Ein Polizeieinsatz in Wien eskaliert: Die Ehefrau eines bekannten Showstars soll im psychischen Ausnahmezustand einen Beamten gebissen haben, nun stand sie vor Gericht und kam mit einer Diversion davon. UND: Aufregung um Austropop-Star Christopher Seiler. Nach schweren Vorwürfen äußert er sich erstmals selbst. Außerdem berichten heimische Promis von ihren größten Karriere-Hoppalas und ein tragischer Motocross-Unfall fordert zwei junge Leben. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Tanja Pfaffeneder.