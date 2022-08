Quotengeilheit am Berg

Manfred Vonbank, Bezirksjägermeister in Bludenz, hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg: „So etwas hat mit unserer Jagd nichts zu tun und gehört sofort gestoppt.“ Was ihn besonders ärgert, ist die Ausschlachtung des „Abenteuers“ auf den sozialen Medien - zum Zwecke des Gelderwerbs: „Das ist schlicht und einfach ein Geschäftsmodell, das in den USA bereits weit verbreitet ist. Nun kommt das auch zu uns. Aber mit der klassischen Jagd hat diese Quotengeilheit nichts zu tun.“