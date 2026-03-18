Sporting vereitelt Traum ++ ÖTV-Ladies in Miami

Bodo/Glimt verpasst den historischen Sprung ins Viertelfinale der UEFA Champions League, Lilli Tagger und Sinja Kraus bestreiten heute Abend die erste Runde beim Masters Turnier in Miami und zwei Teams stehen in der heimischen Eishockey-Liga bereits im Halbfinale – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 18. März.