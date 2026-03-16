Sturm bleibt an der Spitze ++ Sinner feiert Titel

Sturm Graz bleibt nach einem Kantersieg in Wien-Favoriten an der Tabellenspitze, Jannik Sinner holt seinen ersten Titel in Indian Wells und die ganze Formel 1 freut sich mit Premierensieger Kimi Antonelli – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 16. März.