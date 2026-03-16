Feueralarm: Alle Bewohner ins Freie geflüchtet

Turbulente Szenen Sonntagabend in einem Mehrparteienhaus im Tiroler Außerfern: Im Zimmer einer Wohnung brach ein Brand aus, der Rauch breitete sich schließlich im gesamten Gebäude aus. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, zwei Erwachsene erlitten leichte Verletzungen. Die Brandursache ist noch unklar.