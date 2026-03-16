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Überall dichter Rauch

Feueralarm: Alle Bewohner ins Freie geflüchtet

Tirol
16.03.2026 08:49
Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen ...
Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen (Symbolbild).(Bild: APA/Georg Hochmuth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Turbulente Szenen Sonntagabend in einem Mehrparteienhaus im Tiroler Außerfern: Im Zimmer einer Wohnung brach ein Brand aus, der Rauch breitete sich schließlich im gesamten Gebäude aus. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, zwei Erwachsene erlitten leichte Verletzungen. Die Brandursache ist noch unklar.

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Kurz vor 21 Uhr gab es im Mehrparteienhaus in Bichlbach plötzlich Feueralarm. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in einem Zimmer einer Wohnung aus, woraufhin es zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude kam.

Zwei Erwachsene verletzt
Die alarmierte Feuerwehr war rasch vor Ort – die Einsatzkräfte konnten den Brandort schnell lokalisieren und das Feuer löschen. Alle Hausbewohner hatten eigenständig das Haus verlassen können. „Zwei erwachsene Personen erlitten leichte Verletzungen“, heißt es vonseiten der Polizei.

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Polizei ermittelt zur Ursache
Die Brandursache sei derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann auch noch nicht beziffert werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Bichlbach, die Rettung Reutte sowie die Polizei.

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