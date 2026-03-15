“We have a problem”
Unable to start: McLaren debacle in China!
Debacle for McLaren on Sunday in Shanghai! First, just before the race start, frantic work was underway on world champion Lando Norris’s car because a “problem” had arisen. In the end, this turned out to be significant—the Briton couldn’t make it out of the pit lane. Teammate Oscar Piastri initially made it to his starting position but then also had to be rolled back into the pits. In the end, neither driver was able to start the race.
“We had identified an issue with the electronics, which is why we removed the underbody and checked a number of components,” McLaren announced shortly before the race start in Shanghai.
However, it turned out to be a more serious issue. The team was unable to get Norris’s car out of the pit lane in time. As a result, the Brit had to forfeit his spot on the starting grid.
Piastri Also Affected
Shortly thereafter, his teammate Oscar Piastri was also affected. His car was also pushed back into the pits. Although a desperate attempt was made to find a solution, in the end, they had to admit defeat. Neither Norris nor Piastri were able to start the race.
In addition to the two McLarens, Williams driver Alexander Albon and Audi rising star Gabriel Bortoleto were also unable to start.
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