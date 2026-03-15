Unable to start: McLaren debacle in China!

Debacle for McLaren on Sunday in Shanghai! First, just before the race start, frantic work was underway on world champion Lando Norris’s car because a “problem” had arisen. In the end, this turned out to be significant—the Briton couldn’t make it out of the pit lane. Teammate Oscar Piastri initially made it to his starting position but then also had to be rolled back into the pits. In the end, neither driver was able to start the race.