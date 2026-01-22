Vorteilswelt
NÖ: Radikale Islamisten werden genau beobachtet

Niederösterreich
22.01.2026 12:45
Der vor dem Taylor Swift-Konzert wegen Terror-Verdachts festgenommene mutmaßliche Anhänger des ...
Der vor dem Taylor Swift-Konzert wegen Terror-Verdachts festgenommene mutmaßliche Anhänger des IS (kleines Bild) sorgte für eine Debatte über den radikalen Islam.(Bild: Krone KREATIV/APA/Roland Schlager (picturedesk.com) Dokumentationsstelle Politischer Islam)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Über eine Beobachtungsstelle für den radikalen, politischen Islam spricht die Niederösterreichische Landesregierung schon seit 2024. Nun gibt es erstmals genaue Details dazu. 

0 Kommentare

Immer mehr Jugendliche der „Generation TikTok“ identifizieren sich mit teils sehr radikal-islamischen Vorstellungen und nehmen diese mit ins Klassenzimmer. Diese Radikalisierung spielt sich meist anfangs im Online-Bereich ab und zielen auf genau auf Jugendliche. „Wir alle erinnern uns an die Absage des Taylor Swift Konzerts in Wien“, beginnt die Präsentation der NÖ-Beobachtungsstelle am Donnerstag mit Landeschefin Johanna Mikl-Leitner am Wort. „Das war ein geplanter islamistisch motivierter Terroranschlag, der unsere Art zu Leben attackiert hat“. 

„Frühwarnsystem“ für gefährliche Ideen
Bevor es überhaupt zu derart gefährlichen Terrordrohungen kommen kann, soll die Beobachtungstelle gefährliche Ideen und deren Auslebung stoppen. In heimischen Schulen gebe es teils massive Probleme mit integrationsunwilligen Jugendgruppen, heißt es.  „Und das Problem hat in den vergangenen Jahren zugenommen“, betont die Landeshauptfrau. Melden kann sich bei der Beobachtungstelle jeder. Lehrkräfte, andere Schulvertreter, Gemeindevertreter oder Bürger, denen Entwicklungen problematisch erscheinen, können ihre Sorgen dort berichten. Die Geschäftsstelle wird in der Abteilung Staatsbürgerschaft & Wahlen in der  Landesregierung angesiedelt.

Schon nächste Woche solll die viel besprochene Beobachtungsstelle in der Landesregierung ...
Schon nächste Woche solll die viel besprochene Beobachtungsstelle in der Landesregierung beschlossen werden.(Bild: NLK Burchhart)
Zitat Icon

Wir haben ein klares Bekenntnis zum Kreuz in Schulklassen als Symbol unserer Wertehaltung abgegeben. 

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

„Leise, schleichend und gut getarnt“
Die Anschlagspläne auf das Taylor Swift Konzert im Sommer 2024 hätten Tausende Unschuldige in den Tod reißen sollen, so die Pläne der Tatverdächtigen - die meisten waren damals kaum 20 Jahre alt. Ein 16-jähriger Mittäter wurde zuletzt verurteilt. Vernetzt hatten sie sich zuvor im Internet. „Fakt ist dass der politische Islam nicht nur mit Bomben, Sprengstoff und Waffen auftritt“, sagt FPÖ-Regierungspartner Udo Landbauer bei der Pressekonferenz. „Er beginnt im Alltag zu wirken“. 

Die Beobachtungsstelle wolle aber nicht in die Religionsfreiheit eingreifen. Ziel ist, bei der Entstehung radikal-islamistischer „Paralellgesellschaften“ frühzeitig einzugreifen. Sobald die Religion nicht mehr mit Demokratie und Rechtsstaat vereinbar sei, endet die Freiheit, betont Landbauer. „Mädchen können nicht mehr am Schwimmunterricht teilnehmen, oder österreichische Kinder werden ausgelacht, weil sie während des Ramadans eine Wurstsemmel essen“ – all das spalte die Gesellschaft schon in jungen Jahren. 

Lesen Sie auch:
Das Kopftuch bei Mädchen sorgt für heftige Debatten.
„Nicht radikal“
Mikl-Leitner fordert Kopftuchverbot in Verfassung
31.10.2025
„Ganz große Aufgabe“
Niederösterreich will radikalen Islam aufhalten
14.10.2024

Zusammenarbeit mit Polizei
Die Beobachtungsstelle soll auch jährlich einen Bericht an den Landessicherheitsrat liefern. Kosten soll die Stelle zwischen 200.000 oder 300.000 Euro. „Sie ist uns aber jeden Cent wert“, sagt Landbauer. Nicht nur Schulen sollen sich mitteilen dürfen, auch mit der Polizei in Niederösterreich arbeitet die Beobachtung eng zusammen. Regional wird ein Schwerpunkt auf St. Pölten, Tulln, den Bezirk Bruck an der Leitha, Schwechat sowie Neunkirchen und Wiener Neustadt liegen. Bei Notfällen wie einem konkreten Plan zu einem Terroranschlag solle aber auch weiterhin sofort die Polizei verständigt werden. 

Niederösterreich

