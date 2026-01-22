NÖ: Radikale Islamisten werden genau beobachtet

Zusammenarbeit mit Polizei

Die Beobachtungsstelle soll auch jährlich einen Bericht an den Landessicherheitsrat liefern. Kosten soll die Stelle zwischen 200.000 oder 300.000 Euro. „Sie ist uns aber jeden Cent wert“, sagt Landbauer. Nicht nur Schulen sollen sich mitteilen dürfen, auch mit der Polizei in Niederösterreich arbeitet die Beobachtung eng zusammen. Regional wird ein Schwerpunkt auf St. Pölten, Tulln, den Bezirk Bruck an der Leitha, Schwechat sowie Neunkirchen und Wiener Neustadt liegen. Bei Notfällen wie einem konkreten Plan zu einem Terroranschlag solle aber auch weiterhin sofort die Polizei verständigt werden.