Lebensmittelretter soll vier Wochen in den Häfn

Ende Mai auf Tour

Doch von Anfang an: Ende Mai zogen Christian A. und eine Mitstreiterin wieder ihre Runden. Das Ziel: Abfallcontainer großer Lebensmittelketten. Um 3 Uhr früh wurden sie in der Stromstraße fündig. Das Problem: Die Container befinden sich hinter einem massiven, abgesperrten Gitter. „Das Tor war offen und man konnte schon von weitem viele Lebensmittel und gesunde Pflanzen erkennen“, so Herr A. gegenüber der „Krone“.