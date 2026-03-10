Paralympics
Thomas Grochar celebrates bronze in combined
Von krone Sport
Fourth medal on a successful Tuesday for Austria at the Paralympics! Thomas Grochar secured the bronze medal in the alpine combined.
Thomas Grochar celebrated bronze in the standing competition. It had seemed like it was going to be a bitter day for him at the Paralympics.
Grochar was actually already on course for a medal when the leading Russian Alexei Bugayev, who was around 1.8 seconds ahead, crashed in the slalom with the finish line in sight, thus securing Grochar's bronze.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
