"He'll stop at nothing"

Austria revolt! Fans visit Werner at home

Nachrichten
08.03.2026 16:20
Austria fans protest against former sporting director Jürgen Werner with an open letter
Austria fans protest against former sporting director Jürgen Werner with an open letter(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, Krone KREATIV/zvg)
Austria fans revolt! On their way to the away game in Ried, a few "Violets" visited Jürgen Werner's home to express their displeasure.

Werner resigned as sporting director in August, but remains on board as an investor and with his WTF group.

President Kurt Gollowitzer explains: "The club clearly and expressly distances itself from such actions by fans and condemns them in the strongest possible terms. We will take all necessary measures to ensure that such incidents do not happen again. This action crossed a clear line. On behalf of FK Austria Wien, I would like to express my sincere apologies to Jürgen Werner and his family."

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Nachrichten
08.03.2026 16:20
