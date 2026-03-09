Feuerwehrfrau: „Müssen gleiche Leistung bringen“

Damit durchbrach sie auch die Familienlinie: Jetzt waren nicht mehr nur Opa, Papa, Bruder und Cousin Feuerwehrler, sondern eben auch die 13-jährige Laura. „Ich war als Kind schon öfter mit dabei und sofort begeistert. Vor allem mein Bruder hat mich bei der Entscheidung unterstützt.“ Die Zweifel manch anderer konnte sie durch ihren Fleiß schnell beseitigen: „Mir gegenüber waren alle positiv gestimmt.“