Burschen griffen 16-Jährigen an: Raub gescheitert!

Schock für einen 16-Jährigen am Donnerstagnachmittag in Mils bei Hall in Tirol! Zwei Burschen versuchten ihm in der Nähe eines Lebensmittelgeschäfts ein paar Geldscheine zu entreißen. Doch der junge Österreicher wehrte sich erfolgreich und verhinderte den Raub.
Kurz nach 13 Uhr näherten sich am Donnerstag die beiden Jugendlichen dem Opfer und wollten ihm einen niederen dreistelligen Eurobetrag rauben. Doch der 16-Jährige ließ sich nicht einschüchtern. Er wehrte den Angriff ab, erlitt jedoch leichte Verletzungen an der Hand und am Knie. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht.
Tatverdächtige ausgeforscht
Dank der genauen Personenbeschreibung konnten Polizeistreifen wenig später die beiden Tatverdächtigen noch in der Nähe ausfindig machen und festhalten. Es handelt sich um zwei ebenfalls 16-jährige Burschen – einen Syrer und einen Bulgaren. Bei der Einvernahme verweigerte der Bulgare jede Aussage, während der Syrer den Vorfall nicht gestand.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck werden die Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt.
