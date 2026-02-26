Burschen griffen 16-Jährigen an: Raub gescheitert!

Tatverdächtige ausgeforscht

Dank der genauen Personenbeschreibung konnten Polizeistreifen wenig später die beiden Tatverdächtigen noch in der Nähe ausfindig machen und festhalten. Es handelt sich um zwei ebenfalls 16-jährige Burschen – einen Syrer und einen Bulgaren. Bei der Einvernahme verweigerte der Bulgare jede Aussage, während der Syrer den Vorfall nicht gestand.