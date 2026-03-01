Vorteilswelt
Wohl zu schnell

Skifahrer nach Sturz über Pistenrand geschleudert

Tirol
01.03.2026 16:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Zu einem bösen Skiunfall kam es am Samstagnachmittag im Skigebiet See-Kappl! Ein Skifahrer (54) dürfte wegen zu hoher Geschwindigkeit gestürzt und schließlich über den Pistenrand geschleudert worden sein. Er verletzte sich erheblich.

Zum Unfall kam es gegen 17.20 Uhr! Zu diesem Zeitpunkt war der 54-jährige Deutsche auf einem steilen Abschnitt mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Dabei dürfte er die Kontrolle über seine Skier verloren haben und gestürzt sein.

Erhebliche Verletzungen
Er kam über den rechten Pistenrand hinaus und wurde dort hinausgeschleudert. Danach blieb er mit erheblichen Verletzungen liegen. Der Verunfallte wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Tirol
01.03.2026 16:00
