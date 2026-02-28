Sechs Tourengeher waren in Lawinenhang gefangen

Wumm – dieses Geräusch ist Alarmzeichen am Berg. Es ist jener Laut, der beim Setzen einer Schneedecke entsteht und darauf hinweist, dass im nächsten Moment eine Lawine zu Tal donnern kann. Die sechs Italiener hörten dieses Geräusch Samstagnachmittag in einem Steilhang nahe der Simmingalm im Gschnitztal. Das war gegen 14.30 Uhr der Moment, in dem die Tourengeher in Panik gerieten und einen Notruf absetzten.