Wiener Neustadt (NÖ)

Pendler: Mit dem Zug jetzt rascher nach Wien

Niederösterreich
01.03.2026 13:00
Verkehrs-Landesrat und Landesvize Udo Lanbbauer begrüßte das Zug-Team der Westbahn im Bahnhof Wiener Neustadt.(Bild: NLK/Pfeffer)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Grünes Licht für Pendler und Ausflügler! Schnelle und topmoderne Garnituren der Westbahn halten jetzt auch auf der Südbahnstrecke in Wiener Neustadt.

Großer Bahnhof in Wiener Neustadt gestern um 8.45 Uhr: Mit dem Start der Westbahn auf der Südstrecke erhält Niederösterreich eine deutliche Aufwertung im Fernverkehr. Künftig verbindet die Westbahn Wien mit Wiener Neustadt und der Semmering Region und schafft damit neue, schnelle Direktverbindungen für Pendler und Reisende aus Niederösterreich.

Aufwertung von Wiener Neustadt
Mit dem fixen Halt in Wiener Neustadt wird einer der wichtigsten Bahnknotenpunkte Österreichs aufgewertet. Besonders hervorzuheben ist auch die neue Direktverbindung von Wiener Neustadt nach Klagenfurt mit einer Fahrzeit von nur 2 Stunden und 38 Minuten. Für Pendler ergeben sich zudem neue Umsteigeverbindungen zu Regionalbahnstrecken wie der Gutensteinerbahn, Puchbergerbahn und Aspangbahn.

Die Fahrzeit zwischen Wien Meidling und Wiener Neustadt beträgt 27 Minuten. Dafür setzt die Westbahn drei neue Smile-Hochgeschwindigkeitszüge des Schweizer Herstellers Stadler ein – moderne, einstöckige Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, 422 Ledersitzen, kostenlosem WLAN, Steckdosen an jedem Platz und barrierefreiem Zugang.

Beim offiziellen Auftakt in Wiener Neustadt betonte Verkehrslandesrat und Landesvize Udo Landbauer die große Bedeutung des neuen Bahnangebots. „Die Westbahn auf der Südstrecke ist ein Gewinn für Niederösterreich. Für mich zählt, dass unsere Pendler und unsere Familien profitieren. Die Menschen erwarten sich zu Recht ein verlässliches, sauberes und komfortables Bahnangebot.“

Thomas Posch (li.) und Marco Ramsbacher (re.), die Geschäftsführer der Westbahn, mit Landbauer ...
Thomas Posch (li.) und Marco Ramsbacher (re.), die Geschäftsführer der Westbahn, mit Landbauer am Bahnhof Wiener Neustadt.(Bild: NLK/Pfeffer)

Gleichzeitig sieht er den Wettbewerb auf der Südstrecke auch als „ Motor hin zu mehr Qualität. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Service.“ Ab heute fährt die Westbahn mit drei täglichen Verbindungen pro Richtung mit – aus Süden kommend – Halt in Payerbach-Reichenau. In den kommenden Wochen wird der Fahrplan weiter ausgebaut, mit einem nachfrageorientierten Angebot ab 26. März mit fünf Verbindungen pro Tag und Richtung an Wochenenden (freitags bis sonntags), rund um Feiertage sowie in Ferien.

Angebot wird zügig weiter ausgebaut
Ab 29. Mai sollen dann Westbahn-Züge fünfmal täglich pro Richtung von Montag bis Sonntag zwischen Wien und Villach – mit einem Halt in Semmering (statt Payerbach-Reichenau) unterwegs sein. Zwischen dem Wiener Hauptbahnhof und Villach halten Westbahn-Züge in Wien-Meidling, Wiener Neustadt, in der Semmeringregion, Bruck an der Mur, Graz, Kühnsdorf-Klopeiner See, Klagenfurt sowie Pörtschach am Wörthersee.

Niederösterreich
01.03.2026 13:00
Niederösterreich

