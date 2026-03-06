Keine Hilfe in Schulen mehr für gehörlose Kinder?

Fällt die spezielle Hilfe künftig weg, komme es sicher zu Problemen für gehörlose Kinder, meint Seidel-Jerey: „Einige schaffen es dank der Übersetzung bis zur Matura und darüber hinaus. Die Kinder werden nur nicht adäquat begleitet.“ Dabei hätten sie ein Recht auf guten muttersprachlichen Aufbau. „Das können wir Dolmetscher aktuell am besten leisten.“ Auch für ihren Berufsstand macht sich Seidel-Jerey stark, denn das Übersetzen an Schulen ist gerade bei jungen Eltern eine verlässliche, planbare Einnahmequelle.