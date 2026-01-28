So wird die Extra-Million für Schulen aufgeteilt

Volksschulen brauchen am meisten Unterstützung

Wie ist nun der Stand der Dinge? „In Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion wurde eine Erhebung der Standorte, wo sonderpädagogisches Personal dringend benötigt wird, vorgenommen“, heißt es von FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann und ÖVP-Klubobmann Lukas Schnitzer. 52 Standorte wurden festgelegt, davon die meisten (25) im Zentralraum Graz. Auffallend: Volksschulen sind in der absoluten Mehrheit (43), dazu kommen sieben Mittel- und zwei Sonderschulen.