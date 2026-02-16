„Aus medizinischer Sicht ist das eine Katastrophe“

Verabreichung von Medikamenten als Problem

Zum Problem wird das zum Beispiel bei Deutsch’ Patienten Moritz (Name von der Redaktion geändert). Der achtjährige Bub weist eine 70-prozentige Behinderung auf und braucht Medikamente, laut Gutachten benötigt er eine 1:1-Betreuung. Zusätzlich gibt es seit Anfang dieses Schuljahres auch noch gravierende Probleme mit dem Stundenkontingent: „Nach einem Schulwechsel bekommt Moritz nur fünf Stunden Unterstützung pro Woche. Das macht den Schulbesuch auf Dauer unmöglich“, schildert die Mutter. Die Alleinerzieherin musste deshalb ihren Job aufgeben, da sie im Falle eines medizinischen Notfalls ihres Sohnes jederzeit abrufbar sein muss.