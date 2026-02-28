Geburtenrückgang trifft den Zivildienst mit Wucht

Zudem sei der Zivildienst wichtig für die Freiwilligengewinnung – mehr als zwei Drittel bleiben als freiwillige Sanitäter erhalten. Auch die Caritas erhofft sich eine „bessere Integration in die Teams“, wodurch „mehr Verantwortung übertragen“ werden könne. Allerdings: „Wir sehen auch klar die Nachteile einer längeren Verpflichtung, etwa das Verpassen von Einstiegsphasen ins Studium oder in die Ausbildung.“