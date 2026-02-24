Zlatan also responds
“Keep fighting!” Ronaldo addresses Vonn
Legends support legends! Lindsey Vonn's Instagram video, in which she reveals that part of her leg almost had to be amputated, has been met with a huge response. In addition to numerous fellow skiers, two soccer legends, Cristiano Ronaldo and Zlatan Ibrahimovic, also have a message for the ski queen.
"Champions are defined by the moments they win and the moments they refuse to give up," Ronaldo comments on the American's latest Instagram video. In it, Vonn talks about the developments following her fatal crash in the Olympic downhill and thanks her doctor.
"Legends always rise again.
"Dr. Tom Hackett saved my leg! He prevented an amputation by performing a fasciotomy. He cut open my leg on both sides, filleted it, so to speak, so that it could breathe," said the ski queen emotionally. Words that moved many sports stars. Numerous skiing aces showed their support for Vonn under the post.
And there is also support from the world of soccer. "Giving up is not an option," Zlatan Ibrahimovic encourages the 41-year-old. Ronaldo adds: "The mountains you have conquered were never bigger than the strength you carry within you. Keep fighting. Legends always rise again."
Vonn immediately responded that these words gave her strength. "Hearing that from you means so much," she replied to the soccer superstar's message.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.