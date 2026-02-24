Vorteilswelt
Orchideen-Schau

Fünf Tage verfrühter Frühling in Hirschstetten

Wien
24.02.2026 14:00
(Bild: Christian Fürthner)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Bis 1. März können Orchideen-Liebhaber in den Blumengärten Hirschstetten wieder aus dem Vollen schöpfen: Gärntner stellen dort ihre ausgefallensten Exemplare aus. 

0 Kommentare

Mehr als 30 renommierte Züchter und Gärtner nehmen an der Schau teil. Dieses Jahr beiten die Wiener Stadtgärtner zudem Fachberatungen zur Pflege und Aufzucht für alle Blumen-Liebhaber an.

Neben den zahlreichen Ausstellungs- und Verkaufsständen erwartet Besucher wieder ein vielfältiges Marktangebot zum Stöbern: von Pflanzenraritäten, Zubehör bis hin zu Büchern und Goldschmuck in Orchideen-Form.

Kulinarik kommt nicht zu kurz
Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Gastrobereich der Blumengärten lädt zum Verweilen ein. Ausgewählte Speisen und Getränke stehen zur Verfügung.

Die Schau ist vom 25. Februar bis zum 1. März jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein Ticket für Erwachsene kostet 8 Euro, Senioren zahlen 7 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren ist der Eintritt kostenlos. Wegen der Bauarbeiten wird eine Anreise mit den Öffis empfohlen. 

Wien
24.02.2026 14:00
Wien
