Murtalerin (25) bei Frontalem schwer verletzt

In Fohnsdorf im Bezirk Murtal kam es am Sonntag in den Morgenstunden zu einem schweren Unfall, zwei Autos kollidierten frontal. Eine Frau wurde schwer, eine leicht verletzt.
Kurz vor 4 Uhr früh fuhr eine 25-jährige Murtalerin mit ihrem Pkw auf der Grazerstraße zwischen Aichdorf und Fohnsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache ist sie dort in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Im zweiten Auto saß ebenfalls eine Lenkerin (19) aus dem Murtal.
Die 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung im LKH Judenburg ins LKH Graz überstellt. Die 19-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen, die L536 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.
