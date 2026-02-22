Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geriet in Gegenverkehr

Murtalerin (25) bei Frontalem schwer verletzt

Chronik
22.02.2026 11:44
(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In Fohnsdorf im Bezirk Murtal kam es am Sonntag in den Morgenstunden zu einem schweren Unfall, zwei Autos kollidierten frontal. Eine Frau wurde schwer, eine leicht verletzt.

0 Kommentare

Kurz vor 4 Uhr früh fuhr eine 25-jährige Murtalerin mit ihrem Pkw auf der Grazerstraße zwischen Aichdorf und Fohnsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache ist sie dort in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Im zweiten Auto saß ebenfalls eine Lenkerin (19) aus dem Murtal. 

Die 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung im LKH Judenburg ins LKH Graz überstellt. Die 19-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen, die L536 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
22.02.2026 11:44
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 10°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
5° / 10°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
5° / 10°
Symbol Regen
Wien 19. Döbling
5° / 10°
Symbol Regen
Wien 21. Floridsdorf
5° / 10°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
449.251 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.443 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
155.785 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1040 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
872 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Chronik
Geriet in Gegenverkehr
Murtalerin (25) bei Frontalem schwer verletzt
Lkw auf A2 umgekippt
Lenker eingeklemmt: Einsatz dauerte fünf Stunden
Pferdestall in Flammen
Besitzer bei Rettung der Tiere schwer verletzt
Krone Plus Logo
Wie gefährlich ist es?
Asbestfunde: „Viele Bürger waren in Panik“
Drama fernab der Piste
Lawine im Lachtal: Skifahrer starb in Schneemassen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf