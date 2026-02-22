Murtalerin (25) bei Frontalem schwer verletzt

Kurz vor 4 Uhr früh fuhr eine 25-jährige Murtalerin mit ihrem Pkw auf der Grazerstraße zwischen Aichdorf und Fohnsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache ist sie dort in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Im zweiten Auto saß ebenfalls eine Lenkerin (19) aus dem Murtal.