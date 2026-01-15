„The Housemaid“: Düstere Bestseller-Verfilmung

Bewährungsauflagen setzen die vormals straffällig gewordene Millie (Sydney Sweeney) arg unter Druck: Sie braucht dringend einen Job. Und jener als Dienstmädchen und Nanny im protzigen Anwesen von Nina Winchester (Amanda Seyfried) auf Long Island scheint ein Glücksgriff zu sein – auch wenn das Mansardenzimmer winzig ist und sich das Fenster nicht öffnen lässtBald schon drangsaliert die kapriziöse Hausherrin den Neuzugang auf fiese Weise, behandelt Millie wie eine Leibeigene und legt ein immer erratischeres Verhalten an den Tag.