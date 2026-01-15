„The Housemaid“: Düstere Bestseller-Verfilmung

Frisch aus dem Gefängnis entlassen, startet Millie (Sydney Sweeney) als Haushälterin bei der reichen Familie Winchester. Essen und ein Dach über dem Kopf inklusive – klingt nach Neuanfang. Doch die Tochter ist verzogen und Hausherrin Nina (Amanda Seyfried) eiskalt. Nur Andrew (Brandon Sklenar) zeigt Herz. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur düsteren Bestseller-Thriller-Verfilmung „The Housemaid“.
Bewährungsauflagen setzen die vormals straffällig gewordene Millie (Sydney Sweeney) arg unter Druck: Sie braucht dringend einen Job. Und jener als Dienstmädchen und Nanny im protzigen Anwesen von Nina Winchester (Amanda Seyfried) auf Long Island scheint ein Glücksgriff zu sein – auch wenn das Mansardenzimmer winzig ist und sich das Fenster nicht öffnen lässtBald schon drangsaliert die kapriziöse Hausherrin den Neuzugang auf fiese Weise, behandelt Millie wie eine Leibeigene und legt ein immer erratischeres Verhalten an den Tag.
Regisseur Paul Feig, eher bekannt für turbulente Anarcho-Comedys wie „Brautalarm“ oder „Taffe Mädels“, adaptiert hier Freida McFaddens Bestseller „Wenn sie wüsste“ (2018) und er blickt dabei sehr genau hinter die allzu glatte Fassade einer New Yorker Upper-Class-Familie.
Wie er ein zunehmend schiefes Machtverhältnis und eine erstarrte Ehe seziert, ja wie sich unter einem Dach Neurosen, Versuchung und Intrigen ihre Wege bahnen, um schließlich ins grotesk Abgründige voll roher Gewalt zu kippen, ist Suspense de luxe, an dem der Top-Cast seinen Anteil hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.