Wehrpflicht-Debatte, Pfand für Batterien und 230km

Nach hitzigen Auseinandersetzungen um die Wehrpflicht haben sich ÖVP, NEOS und SPÖ nun an einen Tisch gesetzt. Im Parlament diskutierten Wehrsprecher und Klubobleute. Doch wie ernst ist der Neustart der Debatte wirklich? Und: Millionen Lithium-Akkus landen achtlos im Müll, die Recycling-Quote ist erschreckend niedrig – und die Brandgefahr wächst, während ein Pfand auf Batterien immer wahrscheinlicher wird. Außerdem: Nicht nur bei Olympia geht es um Medaillen – in der eisigen Wildnis von Schwedisch-Lappland begann gestern ein Kampf gegen Kälte, Erschöpfung und die eigenen Zweifel. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.