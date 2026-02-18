Wehrpflicht-Debatte, Pfand für Batterien und 230km

Nach hitzigen Auseinandersetzungen um die Wehrpflicht haben sich ÖVP, NEOS und SPÖ nun an einen Tisch gesetzt. Im Parlament diskutierten Wehrsprecher und Klubobleute. Doch wie ernst ist der Neustart der Debatte wirklich? Und: Millionen Lithium-Akkus landen achtlos im Müll, die Recycling-Quote ist erschreckend niedrig – und die Brandgefahr wächst, während ein Pfand auf Batterien immer wahrscheinlicher wird. Außerdem: Nicht nur bei Olympia geht es um Medaillen – in der eisigen Wildnis von Schwedisch-Lappland begann gestern ein Kampf gegen Kälte, Erschöpfung und die eigenen Zweifel. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.