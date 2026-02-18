Beichler takes over
Beichler is here! Salzburg has a new coach
One day after Thomas Letsch was dismissed, Red Bull Salzburg has presented its new coach: Daniel Beichler takes over at the Bundesliga leaders!
The Styrian native, who was most recently coach of partner club FC Liefering, has signed a contract with the Bulls until summer 2028.
"He has known our club very well for years and, as a result, is also familiar with our playing and training philosophy. He has already trained several players who are now in our squad, including Jannik Schuster, Tim Trummer, and Joane Gadou," emphasized Salzburg's sporting director Marcus Mann in a press release.
Bundesliga clash awaits at the start
On Sunday, Beichler will take his place on the bench for the first time in the Bundesliga clash against second-placed LASK. "I am delighted about the trust the club has placed in me and look forward to this exciting task," said the 37-year-old in an initial statement.
In first place in the league
Salzburg, which was eliminated from the Europa League after the group stage, leads the national table but has only a narrow lead over its competitors in terms of points. Of course, there is still a chance of winning the double.
