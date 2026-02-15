Brignone leads in giant slalom
LIVE: Shiffrin misses out on the lead! Waiting for Scheib
From the perspective of ÖSV hopeful Julia Scheib, the first giant slalom run at the Olympics did not go as planned. She is already more than a second behind Italy's Federica Brignone, who is in the lead at the halfway point. Scheib is the best Austrian in eleventh place – she will now have to make up a lot of ground to win a medal.
"There were a few mistakes here and there, I didn't have enough direction on the finish jump," Scheib lamented at the finish. "Federica doesn't surprise me, the snow and the slope suit her."
Scheib also didn't manage the finish jump as she had intended and mentioned that the radio message didn't help her there. The course setting, which didn't involve many turns, didn't suit her either. "There's not much where I can really show my class. That's not meant to be an excuse, I just should have done better."
Surprising leading trio
Brignone, who had already secured gold in the super-G, raced impressively to the best time in the first giant slalom run on Sunday. After a very close race had developed, she put in a magical run with start number 14. Behind her, Germany's Lena Dürr (+0.34 seconds) and her compatriot Sofia Goggia (+0.46) surprisingly followed.
Here are the interim results:
As for the other Austrians: Nina Astner (+1.24) had a good run, while Stephanie Brunner (+1.74) lost a little more time. Lisa Hörhager (+3.24) is far behind. The second run will take place at 1:30 p.m. – live here on sportkrone.at, of course!
