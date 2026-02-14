Hörl comes in 5th
Nothing again! ÖSV eagle beaten on the large hill
Jan Hörl missed out on the ÖOC ski jumping delegation's first medal at the Olympic Games in Predazzo by 4.3 points on the large hill! The 27-year-old from Salzburg finished fifth on Saturday...
Gold went to Slovenia's Domen Prevc, who beat the leading Japanese jumper Ren Nikaido by 6.8 points with a 141.5-meter jump to take silver. Bronze went to Poland's Kacper Tomasiak. Stephan Embacher finished in seventh place.
For two ÖSV jumpers, the large hill competition was over after the first round: Stefan Kraft only managed 121.5 meters and, in 36th place, did not even make it into the final of the best 30.
The result:
Daniel Tschofenig, fifth in the overall World Cup standings, also had to watch from the sidelines in the second round: the Carinthian, who was in the top ten, was disqualified after a 132.5-meter jump because his boots were four millimeters too big – incidentally, the first ski jumper to be disqualified at these Games.
