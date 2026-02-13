Further surgery needed
Vonn video from hospital: How the speed queen is doing
Ski superstar Lindsey Vonn sent her first video message from the hospital in Treviso on Friday evening. The 41-year-old American needs further surgery after her serious fall in the Olympic downhill race.
"I wanted to give you a little update," Vonn said in her video on Instagram, adding that she wanted to thank everyone who sent her flowers, letters, and stuffed animals. "It's great, it really helps me. It's been a tough few days here."
Here is the video message:
Further surgery needed
Vonn is wearing a hospital gown and is obviously connected to medical equipment. She says: "I'm slowly starting to feel like myself again, but I still have a long way to go. I have another surgery tomorrow, which I hope will go well, so that I can possibly leave the hospital and go home afterwards. I will need another surgery there. I don't know exactly what that means yet. But that's the current situation."
Vonn suffered a complex tibia injury in her fall in Cortina d'Ampezzo on Sunday. She has already had three operations, which is not unusual for such injuries. Vonn recently posted a photo showing her leg being supported by a so-called fixator, an external metal frame.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.