Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Further surgery needed

Vonn video from hospital: How the speed queen is doing

Nachrichten
13.02.2026 18:18
(Bild: Krone KREATIV/AFP/instagram.com/lindseyvonn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski superstar Lindsey Vonn sent her first video message from the hospital in Treviso on Friday evening. The 41-year-old American needs further surgery after her serious fall in the Olympic downhill race.

0 Kommentare

"I wanted to give you a little update," Vonn said in her video on Instagram, adding that she wanted to thank everyone who sent her flowers, letters, and stuffed animals. "It's great, it really helps me. It's been a tough few days here." 

Here is the video message:

Further surgery needed
Vonn is wearing a hospital gown and is obviously connected to medical equipment. She says: "I'm slowly starting to feel like myself again, but I still have a long way to go. I have another surgery tomorrow, which I hope will go well, so that I can possibly leave the hospital and go home afterwards. I will need another surgery there. I don't know exactly what that means yet. But that's the current situation."

Vonn suffered a complex tibia injury in her fall in Cortina d'Ampezzo on Sunday. She has already had three operations, which is not unusual for such injuries. Vonn recently posted a photo showing her leg being supported by a so-called fixator, an external metal frame.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
13.02.2026 18:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf