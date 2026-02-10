Bauer: „Unser Ziel ist es, Kärnten zu verbessern“

Schwierige Kunden, Prüfer selbst am Prüfstand

Auch wenn die Zusammenarbeit meist gut klappt, gibt es manchmal auch schwierigere Kunden. So mussten die Prüfer um manche Unterlagen bei der Prüfung der Landeshauptstadt kämpfen. „Das ist ein absolutes No-Go, Unterlagen nicht herauszugeben“, betont der Landtagspräsident, doch Bauer stellt klar: „Jetzt haben wir alles und wir werden diese Prüfung bis zum Sommer abschließen.“ Doch wer prüft eigentlich die Prüfer? „Uns haben Kollegen aus Wien und Sachsen über die Schulter geschaut. Im April sollten wir den Bericht bekommen“, erklärt der LRH-Direktor.